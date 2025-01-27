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"Похищенное золото сдали в ломбард": предполагаемых домушников задержали в Алматы

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Подозреваемые домушники
Запись с камер видеонаблюдения. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в 4 кражах из домов жителей мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Instagram-аккаунте ДП Алматы сообщается о задержании предполагаемых домушников. Сообщаеся, что речь идет о приезжих мужчинах, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности.

"В настоящее время установлена причастность злоумышленников к как минимум четырем квартирным кражам в микрорайонах "Мадениет" и "Карасу". Подозреваемые задержаны после "визита" в один из частных домов.

Похищенное оттуда золото подозреваемые сдали в ломбард. Маршрут их передвижения удалось вычислить, в том числе и посредством видеосистем. На данном этапе расследования установлена причастность "дуэта" к четырем хищениями чужого имущества. Они арестованы", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

На прошлой неделе сообщалось, что в Костанайской области произошла кража сейфа с гражданским оружием. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Также в этом месяце на видео попала кража денег в Алматы, задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2215409-pohishchennoe-zoloto-sdali-v-lombard-predpolagaemyh-domushnikov-zaderzhali-v-almaty/

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