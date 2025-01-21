Сейф с оружием похитили в Костанайской области (видео)

В Костанайской области произошла кража сейфа с гражданским оружием. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники криминальной полиции установили и задержали 34-летнего ранее судимого жителя Аркалыка, подозреваемого в похищении сейфа с двумя 12-калиберными ружьями из домовладения жителя села Ашутасты.

Оружие хранилось в соответствии с законом, находилось в сейфе, прикрепленном к стене и полу.

"Подозреваемый признался в совершении преступления, а похищенное имущество было изъято. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания", - уточнили в МВД.

В отношении него начато досудебное расследование.

Отметим, что по ч.1 ст.291 УК РК хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, его основных (составных) частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в Акмолинской области на видео попали неизвестные, среди ночи вынесшие металлический сейф из офиса фирмы. Однако злоумышленников ждало неприятное открытие - вместо нескольких миллионов в нем лежало лишь 500 тыс. тенге, так как последние дни на предприятии сделки совершали в безналичном расчете.