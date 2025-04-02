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"Есть одна, высокая, красивая": разговор мужчины с возможной сутенершей попал на видео в Астане

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Девушка стоит на улице возле автомобиля
Проституция. Иллюстративное фото: piranka/Getty Images

В Сети появилось видео, на котором мужчина общается якобы с сутенершей в Астане, интересуясь, есть ли девушки - женщина отвечает положительно. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале "Письма президента".

"Пока по всей стране выявляют и задерживают сутенеров, на правом берегу Астаны некоторые люди чувствуют себя в безопасности и открыто занимаются сводничеством", - написали авторы поста.

На видео мужчина, ведущий съемку, подходит к стоящей на улице женщине, на время разговора с ней опуская руку с телефоном вниз, и спрашивает, есть ли девушки.

Женщина отвечает положительно, и мужчина спрашивает, сколько. "Час - десять. Одна, высокая, красивая", - сообщает ему собеседница, после чего ведущий съемку говорит, что еще походит, посмотрит.

Отходя от женщины, он вновь поднимает телефон к лицу и, смеясь, отмечает дешевизну "услуги".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по публикации в полицию Астаны.

"Данный факт зарегистрирован. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности лиц, занимающихся сводничеством и организацией интимных услуг", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны и призвали граждан сообщать о подозрительных фактах на канал или через мобильное приложение "102".

Напомним, в марте в Кокшетау 19-летнюю девушку, которая работала администратором в банном комплексе, осудили за сводничество. Приговором суда девушке назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Ранее в Сети появилась информация, что в Актобе администратора ночного клуба подозревают в организации притона для занятия проституцией, а в городе появился свой "список Айки". Управление полиции расследует уголовное дело по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией.

В прошлом году сообщалось, что 62-летняя жительница Семея организовала притон для занятия проституцией в одной из саун города. Ее осудили на два с половиной года условно.

А в области Жетісу женщину, в совершенстве владеющую тремя языками, наказали за работу переводчицей в притоне для занятия проституцией - суд назначил ей 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232545-est-odna-vysokaya-krasivaya-razgovor-muzhchiny-s-vozmozhnoy-sutenershey-popal-na-video-v-astane/