Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пенсионерка подрабатывала сутенершей в Семее

Опубликовано:

Девушки в сауне
Сауна. Иллюстративное фото: Image Source / Getty Images

62-летняя жительница Семея организовала притон для занятия проституцией в одной из саун города. Ее осудили на два с половиной года условно, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, работала женщина в сауне за стойкой администратора.

"Поступающим по записи клиентам она предлагала услуги "ночных бабочек". С каждого заказа предприимчивая пенсионерка получала в среднем от 15 до 25 тыс. тенге", - рассказали в МВД.

Однако продержаться бизнес смог недолго. В скором времени его прикрыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе ОПМ "Stop-трафик".

При обыске правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства. Сводницу и девять "жриц любви" доставили в ближайший отдел полиции.

В числе девушек легкого поведения оказались три гражданки Казахстана, а остальные - из Узбекистана. Всех поставили на специальный учет.

В отношении пенсионерки проводилось досудебное расследование по ч.1 ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией". Ее приговорили к ограничению свободы на 2 года и 6 месяцев.

Сейчас женщина состоит на пробационном учете департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай.

"В случае нарушения условий пробации суд может отменить условное осуждение и заменить его реальным наказанием, то есть пребыванием в стенах пенитенциарного учреждения до конца назначенного в приговоре срока", - отметили в МВД.

В соответствии с ч.1 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. 

Согласно ч.1 ст.63 УК РК, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Недавно стало известно о том, что житель Кокшетау пытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к ответственности в деле об организации притона для занятия проституцией. Мужчину задержали при передаче денег с поличным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087594-pensionerka-podrabatyvala-sutenershey-v-semee/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.