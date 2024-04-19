Пенсионерка подрабатывала сутенершей в Семее

62-летняя жительница Семея организовала притон для занятия проституцией в одной из саун города. Ее осудили на два с половиной года условно, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, работала женщина в сауне за стойкой администратора.

"Поступающим по записи клиентам она предлагала услуги "ночных бабочек". С каждого заказа предприимчивая пенсионерка получала в среднем от 15 до 25 тыс. тенге", - рассказали в МВД.

Однако продержаться бизнес смог недолго. В скором времени его прикрыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе ОПМ "Stop-трафик".

При обыске правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства. Сводницу и девять "жриц любви" доставили в ближайший отдел полиции.

В числе девушек легкого поведения оказались три гражданки Казахстана, а остальные - из Узбекистана. Всех поставили на специальный учет.

В отношении пенсионерки проводилось досудебное расследование по ч.1 ст.309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией". Ее приговорили к ограничению свободы на 2 года и 6 месяцев.

Сейчас женщина состоит на пробационном учете департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай.

"В случае нарушения условий пробации суд может отменить условное осуждение и заменить его реальным наказанием, то есть пребыванием в стенах пенитенциарного учреждения до конца назначенного в приговоре срока", - отметили в МВД.

В соответствии с ч.1 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Согласно ч.1 ст.63 УК РК, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Недавно стало известно о том, что житель Кокшетау пытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к ответственности в деле об организации притона для занятия проституцией. Мужчину задержали при передаче денег с поличным.