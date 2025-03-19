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Эзотерика

"Предоставляла девушек клиентам": 19-летнюю акмолинку осудили за сводничество

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Девушки в бане
Девушки в бане. Иллюстративное фото: kosmos111 / Getty Images

В Кокшетау 19-летнюю девушку, которая работала администратором в банном комплексе, осудили за сводничество, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело о совершении сводничества (ч.1 ст.309 УК) рассмотрел Кокшетауский городской суд.

"В Кокшетау 19-летняя подсудимая, работая администратором в банном комплексе, занималась сводничеством, то есть посредничеством по предоставлению клиентам за денежное вознаграждение девушек для оказания сексуальных услуг", - установил суд.

Вина девушки доказывалась изъятыми предметами в ходе обыска, материалами проведенных негласных следственных действий, показаниями свидетелей, очными ставками подсудимой со свидетелями, видеозаписью с камер наблюдения и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел возраст подсудимой, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, и совершение преступления категории средней тяжести.

Приговором суда девушке назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с установлением пробационного контроля. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Сети появилась информация, что в Актобе администратора ночного клуба подозревают в организации притона для занятия проституцией, а в городе появился свой "список Айки". Управление полиции расследует уголовное дело по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229423-predostavlyala-devushek-klientam-19-letnyuyu-akmolinku-osudili-za-svodnichestvo/