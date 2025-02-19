Актюбинский "список Айки": полиция проводит расследование на фоне секс-скандала

В Сети появилась информация, что в Актобе администратора ночного клуба подозревают в организации притона для занятия проституцией, а в городе появился свой "список Айки", передает NUR.KZ.

Как сообщил Telegram-канал Halyqstan, полиция в рамках расследования получила доступ к списку клиентов ночного клуба, где под подозрением в организации секс-притона оказалась администратор ночного клуба.

"В нем фигурируют имена не только известных в городе предпринимателей, но и... сотрудников акимата", - говорится в посте.

При этом подробности актюбинской версии "списка Айки" не разглашаются.

"Известно только, что клиенты, а также девушки, которых администратор клуба якобы сводила друг с другом для оказания интим-услуг, проходят по делу в качестве свидетелей", - рассказали в публикации.

Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

"Управлением полиции Актобе расследуется уголовное дело по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией или сводничества (ч.2 ст.309 УК РК). Проводится досудебная проверка", - пояснили в ведомстве.

Отметим, что по ч.2 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе Интернета;

4) путем пропаганды и (или) рекламы проституции, иных услуг сексуального характера в этих целях;

5) с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году в Алматы прошел суд над девушкой, которую обвинили в организации притона и незаконном хранении наркотиков.

Тогда в Главной транспортной прокуратуре Казахстана подтверждали, что речь идет об Айке, которую ранее называли "VIP-сутенершей" и "популярным блогером" Love Aika. Она была задержана МВД РК 6 июня 2023 года.

В Сети циркулировал так называемый "список Айки", в котором оказались многие казахстанские знаменитости, бизнесмены, сотрудники крупных финансовых структур, а также госчиновники и силовики.