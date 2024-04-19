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1,2 млн тенге предложили переводчице за работу в борделе в области Жетісу

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Проститутка
Девушка. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

В области Жетісу женщину, в совершенстве владеющую тремя языками, наказали за работу переводчицей в притоне для занятия проституцией, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества группой лиц по предварительному сговору (п.1 ч.2 ст.309 УК РК) рассматривалось Панфиловским районным судом области Жетісу.

По данным суда, уроженка КНР, в совершенстве владеющая казахским, русским и китайским языками, в феврале 2023 года устроилась на работу к гражданину КНР, управляющему гостиничном комплексом в селе Достык Панфиловского района.

"Спустя три месяца работы гражданин КНР, не владеющий казахским и русским языками, посвятил подсудимую в свой преступный умысел с целью получения незаконного дохода - организовать и содержать притон для занятия проституцией. На предложение гражданка дала свое согласие, ей была предложена ежемесячная заработная плата в сумме 1,2 млн тенге", - установил суд.

Выяснилось, что у гражданина КНР была задача общего руководства гостиничным комплексом, планирования преступной деятельности, поиска клиентов. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

"В свою очередь, у подсудимой была роль переводчика между клиентами и девушками-проститутками, она устанавливала правила поведения в притоне, лично подыскивала лиц женского пола для их последующего занятия проституцией", - сообщил суде.

Работать девушка продолжала вплоть до конца октября 2023 года.

Прокурор просил назначить переводчице наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Адвокат, учитывая, что подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, настаивал на применении ст.63 УК и назначении условного наказания.

В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

В начале апреля сообщалось, что в области Жетісу была ликвидирована деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС "Хоргос". По информации АФМ, организаторами незаконной деятельности были граждане КНР. В результате правоохранители задержали пять основных фигурантов, в том числе двух иностранцев.

А в октябре прошлого года МВД и КНБ на территории АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" пресекли деятельность притонов и подпольных казино, работавших под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса. По данным полиции, криминальный бизнес был направлен на вовлечение казахстанок в сексуальное рабство - им обещали высокую прибыль и конфиденциальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087513-12-mln-tenge-predlozhili-perevodchitse-za-rabotu-v-bordele-v-oblasti-zhetisu/

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