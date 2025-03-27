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Ущерб на 30 млрд тенге: руководителей шести МФО в Алматы заподозрили в мошенничестве

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Доллар лежит среди купюр тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Руководителей шести микрофинансовых организаций в Алматы подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в Алматы выявлена противоправная деятельность 6 микрофинансовых организаций.

"В отношении руководства "МФО "Creditum", "МФО "Sofi Finance", "МФО "Hava Finance", "МФО "SF Offline", "МФО "POS Credit", "МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы "KOKE.KZ", "TENGO.KZ", "HAVA.KZ". При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика", - сказано в сообщении.

По данным АФМ, за данную "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. Сообщается, что в итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

"К примеру, должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии.

В результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге", - сообщили в Агентстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230884-ushcherb-30-mlrd-tenge-6-mfo-v-almaty-podozrevayut-v-moshennichestve/