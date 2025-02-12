Компанию по продаже БАДов обвинили в отмывании денег и обмане 6 тыс. казахстанцев

В Агентстве по финмониторингу рассказали о раскрытии схемы отмывания преступных денег, полученных через финпирамиду LiveGood, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В Telegram-канале агентства сообщается, что 7 февраля в аэропорту Астаны при попытке выезда в Турцию был задержан мужчина. Его водворили в ИВС по подозрению в организации финпирамиды.

Как установило следствие, с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LiveGood, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

"Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.

Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков", – рассказали в АФМ.

Отмечается, что вкладчиками финпирамиды стали больше 6 тыс. казахстанцев. Ежемесячно они платили по 50 долларов (25 тыс. тенге). Организаторы финпирамиды обещали, что вкладчики смогут получать до 2 тыс. долларов в месяц (1 млн тенге) в зависимости от уровня.

Однако, как сообщили в АФМ, на незаконно полученные деньги руководитель финпирамиды купил две квартиры за 60 млн тенге и оформил их на доверенных лиц.

"В ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс. долларов США (14 млн тенге)", – говорится в сообщении.

С санкции суда на недвижимое имущество и криптоактивы наложили арест. В ходе обыска у подозреваемого изъяли еще 19 млн тенге и 4 тыс. долларов США (2 млн тенге) наличными.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.