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Бесплатно решать проблемы с просроченными микрокредитами смогут казахстанцы

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Телефон с надписью "Кредит онлайн" лежит на купюрах тенге
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане начнут работать микрофинансовые омбудсманы, которые будут бесплатно защищать интересы граждан в спорах с коллекторами и микрофинансовыми организациями. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане приняли ряд законодательных поправок, которые призваны усилить защиту прав заемщиков. Одно из изменений направлено на сферу микрокредитования.

Как передает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, в Казахстане впервые будет введен институт микрофинансового омбудсмана, который заработает уже с 21 декабря текущего года. До этого в стране действовали только банковский и страховой омбудсманы.

"Его основная цель – обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсман будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами", – объяснили в агентстве.

Услуги омбудсмана будут бесплатными, а работать он будет как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд.

Важный момент такой практики заключается в том, что, если решение омбудсмана заемщика устраивает, то микрофинансовая организация (МФО) обязана будет его исполнить в течение 30 дней, при отсутствии договоренностей об ином сроке.

При этом стоит учесть, что в делах, которые уже переданы в суд, микрофинансовый омбудсман участвовать не может. Также он не будет рассматривать обращения с недоказанными обстоятельствами или направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

Как считают в агентстве, деятельность микрофинансового омбудсмана будет способствовать развитию рынка микрозаймов в правовом поле, а также стимулировать МФО соблюдать законодательство и улучшать свой сервис.

Напомним, ранее в рамках усиления защиты прав заемщиков в Казахстане был введен мораторий на уступку проблемных кредитов банками и микрофинансовыми организациями коллекторским агентствам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2201684-besplatno-reshat-problemy-s-prosrochennymi-mikrokreditami-smogut-kazahstancy/

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