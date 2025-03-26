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Склад с вейпами обнаружили полицейские в Алматы

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Женщина держит в руках вейп
Вейп. Иллюстративное фото: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images

В Аматы полицейские выявили незаконную продажу 200 вейпов, что позволило выйти на подозреваемых и обнаружить склад, с которого изъяли 5000 устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы ликвидирован склад с запрещенными вейпами.

Стражи порядка выявили факт незаконной реализации электронных сигарет - в Алатауском районе мегаполиса была обнаружена незаконная продажа 200 вейпов.

В результате оперативных действий задержаны два человека: один из них занимался доставкой запрещенной продукции, а другой являлся владельцем склада. В ходе обыска складского помещения в Талгарском районе было изъято около 5 тысяч электронных сигарет.

Склад с вейпами в Алматы
Склад с вейпами в Алматы. Фото: polisia.kz

"По словам задержанного владельца склада, он занимался продажей вейпов с целью незаконного обогащения и использовал склад для временного хранения продукции. По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются", - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Асхат Даулетияров.

Напомним о похожем случае в прошлом году - тогда в складском помещении одной из стоматологических клиник Алматы в ходе обыска полицейские обнаружили 13 тысяч вейпов. По делу был задержан знакомый владельца клиники.

Ранее сообщалось, что в Алматы стражи порядка продолжают выявлять точки по продаже электронных сигарет. Подпольные "магазины" нарушители организуют даже в офисах.

Добавим, в январе этого года в Астане задержали мужчину, который подозревается в продаже вейпов в одном из ночных клубов столицы.

Мы также писали, что житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.

А в Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.

Напомним, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230617-sklad-s-veypami-obnaruzhili-policeyskie-v-almaty/