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Казахстанец передал через таксиста посылку под видом парфюмерии и попал под статью

Опубликовано:

Электронная сигарета
Электронная сигарета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ст.301-1 УК (Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них) рассмотрел суд №2 Усть-Каменогорска.

"Подсудимый в июле 2024 года через мобильное приложение Telegram продал гражданке электронную сигарету (вейп) за 3500 тенге, которая была передана последней под видом парфюмерии через водителя такси", - установил суд.

Прокурор просил назначить мужчине наказание, не связанное с изоляцией от общества. Казахстанец свою вину признал и в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд посчитал признание вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, прокурором представлены не были.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в размере 100 МРП, то есть 369 200 тенге. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.301-1 УК РК продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток. 

Ранее в Экибастузе полиция изъяла 3 тыс. вейпов на сумму около 22 млн тенге, которые предназначались для продажи через интернет-магазин. По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет доставили в полицию 28-летнего предпринимателя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193755-kazahstanec-peredal-cherez-taksista-posylku-pod-vidom-parfyumerii-i-popal-pod-statyu/

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