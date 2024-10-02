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Автомобиль с вейпами на 10 млн тенге остановили в Караганде

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Конфискованные вейпы
Конфискованные вейпы. Фото: polisia.kz

В Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области изъяли партию электронных сигарет стоимостью более 10 млн тенге.

Операция проводилась в рамках мероприятий по противодействию незаконной торговле некурительными табачными изделиями и электронными системами потребления.

Во время плановой проверки полицейские остановили автомобиль, управляемый 24-летним мужчиной. При осмотре транспортного средства было обнаружено 15 коробок с вейпами, общее количество которых составило 1627 штук. Данная партия товаров предназначалась для продажи.

По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет были задержаны три лица в возрасте от 21 года до 24 лет. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касался полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Позже глава государства высказывался о вейпах, назвав их "новомодной заразой". Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

19 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий продажу вейпов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168700-avtomobil-s-veypami-na-10-mln-tenge-ostanovili-v-karagande/

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