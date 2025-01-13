Астанчанин продавал в ночном клубе незаконную продукцию и попал под уголовную статью

В Астане задержали мужчину, который подозревается в продаже вейпов в одном из ночных клубов столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, сотрудники криминальной полиции в ходе рейдов в Астане выявили продажу незаконной продукции.

"В одном из ночных клубов города задержан мужчина, продававший вейпы. При обыске у него изъяли восемь коробок с этими изделиями. В отношении задержанного начато досудебное расследование по факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, включая электронные системы потребления, ароматизаторы и жидкости для них", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 20 июня прошлого года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет.

Ранее сообщалось, что житель Усть-Каменогорска предстал перед судом за продажу одного вейпа через Telegram и получил штраф более 360 тыс. тенге.

А в Караганде сотрудники правоохранительных органов конфисковали вейпы на сумму свыше 10 млн тенге и задержали трех человек по подозрению в незаконной торговле.

Мы также писали, что в складском помещении одной из стоматологических клиник Алматы в ходе обыска полицейские обнаружили 13 тысяч вейпов. По делу задержан знакомый владельца клиники.

Ранее также сообщалось, что в Алматы стражи порядка продолжают выявлять точки по продаже электронных сигарет. Подпольные "магазины" нарушители организуют даже в офисах.