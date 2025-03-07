Ущерб в 100 млн тенге: подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из Германии в Казахстан (видео)

В Казахстан из Германии экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, сотрудниками ведомства при содействии Министерства иностранных дел РК из Федеративной Республики Германия экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Указанное лицо в январе 2023 года в группе лиц по предварительному сговору с двумя соучастниками, под видом доставки крупной партии казахстанской мягкой пшеницы, создав мнимые фирмы, обманным путем завладел денежными средствами доверчивого предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тенге.

По горячим следам органы уголовного преследования одного из фигурантов задержали, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение одного подозреваемого удалось установить в октябре прошлого года в городе городе Нюрнберг ФРГ. После чего по запросу Генеральной прокуратуры РК фигурант был экстрадирован на родину", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.