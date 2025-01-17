"Ущерб более 10 млн тенге": разыскиваемого казахстанца экстрадировали из Беларуси

Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Беларуси. Он был объявлен в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси из Республики Беларусь экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере.

"Злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в Туркестане, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге", - рассказали в Генпрокуратуре.

Соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый после совершения противозаконного деяния скрылся и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

"За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Также подозреваемый в причинении тяжких увечий, повлекших смерть потерпевшего в Костанае, был экстрадирован из России в Казахстан. Будучи в розыске, мужчина совершил на территории соседней страны грабеж, за что был осужден российским судом и отбыл наказание.

Разыскиваемого за мошенничество мужчину депортировали в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов. Предполагается, что он под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел деньгами граждан Казахстана, а после покинул страну.