Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ущерб более 10 млн тенге": разыскиваемого казахстанца экстрадировали из Беларуси

Опубликовано:

Подозреваемого доставили в Астану
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr/

Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Беларуси. Он был объявлен в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии посольства Казахстана в Беларуси из Республики Беларусь экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере.

"Злоумышленник в период с января 2022 по август 2023 года в Туркестане, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 10 млн тенге", - рассказали в Генпрокуратуре.

Соучастник этого преступления уже осужден, а сам подозреваемый после совершения противозаконного деяния скрылся и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2024 года он был задержан на территории Беларуси и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.

"За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Также подозреваемый в причинении тяжких увечий, повлекших смерть потерпевшего в Костанае, был экстрадирован из России в Казахстан. Будучи в розыске, мужчина совершил на территории соседней страны грабеж, за что был осужден российским судом и отбыл наказание.

Разыскиваемого за мошенничество мужчину депортировали в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов. Предполагается, что он под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел деньгами граждан Казахстана, а после покинул страну.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212445-ushcherb-bolee-10-mln-tenge-razyskivaemogo-kazahstanca-ekstradirovali-iz-belarusi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie