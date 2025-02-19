ОПГ занималась выбиванием долгов: подозреваемого экстрадировали в Казахстан
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Предполагаемый участник организованной преступной группы экстрадирован из России в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение в составе организованной преступной группы вымогательства и мошенничества.
"Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.
Руководитель и участники организованной преступной группы на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - рассказали в ведомстве.
Здесь отметили, что в августе 2024 года он был задержан на территории Амурской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован на родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, в январе этого года стало известно, что в Жамбылской области вынесли приговоры лидеру и участникам ОПГ, которые в течение нескольких лет терроризировали предпринимателей.
Как рассказали в прокуратуре, данная группа, состоящая из 7 ранее судимых лиц, под видом благотворительного фонда на протяжении двух лет путем угроз применения насилия к бизнесменам занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.
Приговором суда лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы. Другим участникам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221922-opg-vybivala-dolgi-i-pokrovitelstvovala-podozrevaemogo-ekstradirovali-v-kazahstan/