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Главу отдела в "Елорда Құрылыс Компаниясы" осудили на 10 лет

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Руководитель отдела ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" признан судом виновным в мошенничестве и подстрекательства к даче взятки в сумме 103 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, во исполнение поручения главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению фактов коррупции.

Комплекс принимаемых мер и механизмов позволяет эффективно реализовывать поставленные задачи и своевременно реагировать на нарушения законности.

Так, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны с участием присяжных заседателей вынесен приговор в отношении руководителя отдела ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" Базарбек Б. Қ.

Он признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане.

Базарбек Б. Қ. осужден к 10 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отмечает Антикор.

Напомним, осенью прошлого года руководителя ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

А неделю назад Антикор заявил об изобличении высокопоставленного чиновника областного департамента по регулированию естественных монополий - чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.

Ранее в Сети появилась информация, что в отношении бывшего руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау расследуют уголовное дело. В Антикоре подтвердили, что действительно в отношении чиновников начато расследование по подозрению в коррупции (хищении бюджетных средств).

Также в Антикоре показали видео изъятия денег по делу руководителя отдела архитектуры и градостроительства Уральска Муратбека Ташенбаева. Он был признан виновным в получении взятки в общей сумме 1,5 млн тенге и получил 7 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229447-glavu-otdela-v-elorda-rylys-kompaniyasy-osudili-na-10-let/