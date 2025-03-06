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Антикор прокомментировал информацию о деле экс-главы управления сельского хозяйства

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Папка с логотипом Антикора
Папка. Иллюстративное фото: t.me/antikornews

В Сети появилась информация, что в отношении бывшего руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау расследуют уголовное дело. Ее подтвердили в Антикоре, передает NUR.KZ.

По опубликованным в Сети данным, бывший руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау и его заместитель, по версии следствия, имея дисциплинарные взыскания, получили премии через подчиненных и тем самым похитили бюджетные средства в размере 7 550 000 тенге.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Агентстве по противодействию коррупции РК.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении экс-руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау и его заместителя начато расследование по подозрению в коррупции (хищении бюджетных средств).

Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст.201 УПК РК распространению не подлежит", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Талдыкорганским городским судом был оглашен приговор в отношении директора КГКП "Футбольный клуб "Жетісу" Калмухамета Донсебаева. По данным Антикора, он признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 31,9 млн тенге, выделенных на питание футболистов при проведении учебно-тренировочных сборов. Его приговорили к 7 годам ограничения свободы.

Также в Алматы вынесли приговор заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры. Он обвинялся в завладении деньгами предпринимателя в сумме 19,5 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий. В итоге уже бывшего чиновника приговорили к 6 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226068-antikor-prokommentiroval-informaciyu-o-dele-eks-glavy-upravleniya-selskogo-hozyaystva/