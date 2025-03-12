Пачки денег в пакете: Антикор заявил об изобличении высокопоставленного чиновника

Антикоррупционной службой по области Жетісу изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.

Расследование продолжается.

"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - отметили в ведомстве.

В Антикоре показали оперативное видео, на котором можно заметить человека с бумажным пакетом, внутри которого лежали пачки денег.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в отношении бывшего руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау расследуют уголовное дело. В Антикоре подтвердили, что действительно в отношении чиновников начато расследование по подозрению в коррупции (хищении бюджетных средств).

Также в Антикоре показали видео изъятия денег по делу руководителя отдела архитектуры и градостроительства Уральска Муратбека Ташенбаева. Он был признан виновным в получении взятки в общей сумме 1,5 млн тенге и получил 7 лет лишения свободы.