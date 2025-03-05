Дело главного архитектора Уральска: Антикор показал видео с деньгами

В Антикоре показали видео изъятия денег по делу руководителя отдела архитектуры и градостроительства Уральска Муратбека Ташенбаева, передает NUR.KZ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции, судом Уральска оглашен приговор в отношении руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Ташенбаева, его подчиненного - главного специалиста Гатау и заместителя директора ТОО "Алиханстройпроект" Купбаева.

Ташенбаев признан виновным в получении взятки в общей сумме 1,5 млн тенге от Купбаева за согласование эскизных проектов по строительству малоэтажных многоквартирных жилых домов и в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконной выдачи земельного участка без проведения торгов.

Гатау признан виновным в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от Купбаева за согласование акта выборки земельного участка и в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного внесения в портал госуслуг документов о расширении земельного участка без наличия строения.

Ташенбаев и Гатау осуждены к 7 и 3,5 годам лишения свободы соответственно, а взяткодатель - к 7 годам лишения свободы.

Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В Антикоре показали видео следственных действий, а также изъятия денег.

Напомним, ранее стало известно, что в Уральске огласили приговор руководителю отдела архитектуры города, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Муратбек Ташенбаев получил 7 лет лишения свободы.

Также на скамье подсудимых оказались главный специалист отдела Нурсултан Гатау и предприниматель Асылжан Купбаев, которого обвинили в даче взятки. Первый получил 3,5 года лишения свободы, второй - 7 лет. Всех взяли под стражу в зале суда.