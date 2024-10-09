Застройщика приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в Астане

Осужден руководитель ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" - его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" Кадесова Р.А. и гражданина Давлетова О.Б." - говорится в сообщении ведомства.

По информации Антикора, Кадесов был признан виновным в получении через Давлетова взятки в особо крупном размере на сумму 170 млн тенге от руководителя подрядной организации за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане.

Приговором суда Кадесову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, Давлетову - 6 месяцев.

Кроме того суд конфисковал имущество Кадесова в виде четырех авто стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в ведомстве.

Напомним, в сентябре исполняющего обязанности руководителя отдела сельского хозяйства Семея признали виновным в неоднократном получении взяток. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 2,9 млн тенге (в 60-кратной сумме взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

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