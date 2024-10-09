Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Застройщика приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в Астане

Опубликовано:

Здание колонии
Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Осужден руководитель ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" - его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" Кадесова Р.А. и гражданина Давлетова О.Б." - говорится в сообщении ведомства.

По информации Антикора, Кадесов был признан виновным в получении через Давлетова взятки в особо крупном размере на сумму 170 млн тенге от руководителя подрядной организации за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане.

Приговором суда Кадесову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, Давлетову - 6 месяцев.

Кроме того суд конфисковал имущество Кадесова в виде четырех авто стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в ведомстве.

Напомним, в сентябре исполняющего обязанности руководителя отдела сельского хозяйства Семея признали виновным в неоднократном получении взяток. Ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 2,9 млн тенге (в 60-кратной сумме взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ранее мы писали о том, что иногда деньги могут требовать сами должностные лица, и рассказали о том, куда нужно жаловаться в подобных случаях. Существует несколько способов, как сообщить о коррупционном правонарушении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172228-zastroyshchika-prigovorili-k-10-godam-lisheniya-svobody-za-vzyatku-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie