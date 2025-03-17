"Хищение дорогих авто и товаров": об обмане в сфере междугородних перевозок предупредили алматинцев
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Полиция Алматы выступила с предупреждением к горожанам - активизировались мошенники в сфере междугородних перевозок, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, полицией Алматы выявлены факты мошенничества, связанные с хищением дорогостоящих автомобилей и товаров при междугородних перевозках.
"Злоумышленники связываются с заказчиками и водителями автовозов или фур, представляясь перевозчиками либо клиентами. Обманным путем они убеждают обе стороны в сделке, после чего перегружают похищенный груз для последующей незаконной реализации. Наиболее часто такие случаи фиксируются при перевозке автомобилей и грузов из Алматы и Алматинской области в другие регионы", - сообщили в ведомстве.
Как обезопасить себя?
- Тщательно проверяйте все документы перевозчика;
- Сверяйте номер телефона водителя с указанным в объявлении;
- Лично обсуждайте маршрут движения и конечный пункт доставки
- Обращайте внимание на отзывы и репутацию перевозчика;
- При малейших подозрениях незамедлительно сообщайте в полицию!
Ранее казахстанцев предупреждали о мошенничестве в приложениях по оплате налогов - Комитетом государственных доходов выявлены случаи мошеннических действий в мобильных приложениях E-Salyk Azamat и E-Salyk Business.
Ранее в МВД назвали наиболее распространенные в Казахстане способы интернет-мошенничеств, а также напомнили гражданам, как не стать жертвой злоумышленников.
Казахстанцев также предупреждали о мошенничестве с eGov и сервисом 1414 - злоумышленники просят личные данные или оплату несуществующих штрафов.
Недавно сообщалось, что мошенники в Сети начали распространять ложную информацию об аресте недвижимого имущества казахстанцев. В Министерстве юстиции рассказали, какие меры в таком случае предпринимать.
Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228687-hishchenie-dorogih-avto-i-tovarov-ob-obmane-v-sfere-mezhdugorodnih-perevozok-predupredili-v-policii/