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"Хищение дорогих авто и товаров": об обмане в сфере междугородних перевозок предупредили алматинцев

Опубликовано:

Мошенник
Мошенник. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Полиция Алматы выступила с предупреждением к горожанам - активизировались мошенники в сфере междугородних перевозок, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, полицией Алматы выявлены факты мошенничества, связанные с хищением дорогостоящих автомобилей и товаров при междугородних перевозках.

"Злоумышленники связываются с заказчиками и водителями автовозов или фур, представляясь перевозчиками либо клиентами. Обманным путем они убеждают обе стороны в сделке, после чего перегружают похищенный груз для последующей незаконной реализации. Наиболее часто такие случаи фиксируются при перевозке автомобилей и грузов из Алматы и Алматинской области в другие регионы", - сообщили в ведомстве.

Как обезопасить себя?

  • Тщательно проверяйте все документы перевозчика;
  • Сверяйте номер телефона водителя с указанным в объявлении;
  • Лично обсуждайте маршрут движения и конечный пункт доставки
  • Обращайте внимание на отзывы и репутацию перевозчика;
  • При малейших подозрениях незамедлительно сообщайте в полицию!

Ранее казахстанцев предупреждали о мошенничестве в приложениях по оплате налогов - Комитетом государственных доходов выявлены случаи мошеннических действий в мобильных приложениях E-Salyk Azamat и E-Salyk Business.

Ранее в МВД назвали наиболее распространенные в Казахстане способы интернет-мошенничеств, а также напомнили гражданам, как не стать жертвой злоумышленников.

Казахстанцев также предупреждали о мошенничестве с eGov и сервисом 1414 - злоумышленники просят личные данные или оплату несуществующих штрафов.

Недавно сообщалось, что мошенники в Сети начали распространять ложную информацию об аресте недвижимого имущества казахстанцев. В Министерстве юстиции рассказали, какие меры в таком случае предпринимать.

Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228687-hishchenie-dorogih-avto-i-tovarov-ob-obmane-v-sfere-mezhdugorodnih-perevozok-predupredili-v-policii/