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Казахстанцев начали пугать "арестом недвижимого имущества": как проверить свои данные

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: nuttiwut rodbangpong / Getty Images

Мошенники в Сети распространяют ложную информацию об аресте недвижимого имущества казахстанцев. В Министерстве юстиции рассказали, какие меры в таком случае предпринимать, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе Министерства юстиции, в WhatsApp и других социальных сетях мошенниками распространяется ложная информация об аресте недвижимого имущества казахстанцев.

Сообщается, что если к пришло такое сообщение, необходимо пройти на сайт Автоматизированной информсистемы органов исполнительного производства, ввести свой ИИН и проверить достоверность информации.

Кроме того, можно проверить список и контактные данные государственных и частных судебных исполнителей.

Между тем Минюст рекомендует доверять только официальным источникам информации, не предоставлять персональные данные неизвестным лицам и сомнительным интернет-ресурсам.

Для дополнительной информации гражданам можно обратиться в правовую информационную службу министерства по номеру: 8 7172 58 00 58.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники продолжают использовать популярную схему обмана, чтобы красть деньги казахстанцев, представляясь якобы врачами или курьерами.

Напомним, в конце июня в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. Это должно обезопасить граждан от мошенников.

В начале октября депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил запретить электронное кредитование казахстанцев, поскольку, по его словам, пока в стране бессильны против киберпреступлений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184086-kazahstancev-nachali-pugat-arestom-nedvizhimogo-imushchestva-kak-proverit-svoi-dannye/

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