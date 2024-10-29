Полицейские обратились к казахстанцам по поводу сообщений с номера 1414

Казахстанцев предупредили о мошенничестве с eGov и сервисом 1414 - злоумышленники просят личные данные или оплату несуществующих штрафов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

В ведомстве отметили, что подобных случаев стало больше в последнее время.

"Будьте осторожны! Госорганы не запрашивают информацию через звонки или сообщения. Если получите подозрительное сообщение, не переходите по ссылкам и не сообщайте данные", - призвали стражи порядка.

Для проверки полицейские рекомендуют обратиться по номеру 1414.

Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (369 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что в июле этого года портал "Электронного правительства" уже обращался к казахстанцам в связи с действиями мошенников - граждан призвали не передавать сообщения направленные от 1414 с кодами третьим лицам.