Самые популярные способы обмана казахстанцев назвали в МВД

В МВД назвали наиболее распространенные в Казахстане способы интернет-мошенничеств, а также напомнили гражданам, как не стать жертвой злоумышленников, передает NUR.KZ.

За последние 10 месяцев зарегистрировано более 17 тыс. интернет-мошенничеств, сообщается на информационном медиапортале МВД.

Самым распространенным способом остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

Кроме того, казахстанцы продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность.

С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты.

Еще мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение проходит в онлайн режиме.

Распространенным методом мошенников остаются телефонные звонки от имени банков или государственных органов. Операторы связи блокируют фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, но мошенники продолжают искать новые способы обмана.

Зачастую жертв убеждают перевести деньги на "страховой" счет, который используется для дальнейших переводов. Также граждане оформляют кредиты или устанавливают на телефоны приложения для удаленного доступа, сообщают банковские коды, а иногда продают имущество и переводят деньги на счета мошенников. Банки и полиция никогда не требуют персональные данные и не проводят спецоперации по телефону.

Министерство напоминает о мерах предосторожности:

не следовать телефонным инструкциям якобы от банков, брокеров или правоохранителей о кредите, продаже имущества или переводе денег на "безопасные" счета;

не сообщать персональные данные, реквизиты и CVV-коды карт;

не устанавливать мобильные приложения по просьбе незнакомцев;

не доверять неизвестным сайтам при покупке товаров и услуг, не оплачивать без проверки;

тщательно исследовать проекты перед инвестициями;

использовать только официальные источники (AppStore, PlayMarket) для установки приложений;

не переходить по ссылкам из спам-рассылок или сообщений от неизвестных;

регулярно проверять движения средств на своих счетах.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что мошенники продолжают использовать популярную схему обмана, чтобы красть деньги казахстанцев, представляясь якобы врачами или курьерами.

Недавно мошенники в Сети начали распространять ложную информацию об аресте недвижимого имущества казахстанцев. В Министерстве юстиции рассказали, какие меры в таком случае предпринимать.