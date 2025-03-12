Казахстанцев предупредили о мошенничестве в приложениях по оплате налогов

Комитетом государственных доходов выявлены случаи мошеннических действий в мобильных приложениях E-Salyk Azamat и E-Salyk Business, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу госоргана.

В связи с выявленными мошенническими действиями, КГД призывает пользователей мобильных приложений e-Salyq Azamat и e-Salyq Business соблюдать следующие меры предосторожности:

не открывать подозрительные файлы, полученные на WhatsApp, Telegram и другие якобы от e-Salyq Azamat или e-Salyq Business (мобильные приложения e-Salyq Azamat и e-Salyq Business не отправляют никаких уведомлений на мессенджеры);

не переходить по ссылкам, указанным в сообщениях полученных на WhatsApp, Telegram и другие якобы от e-Salyq Azamat или e-Salyq Business;

не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные (ФИО, контактный номер, должность, адрес и другие сведения).

В случае возникновения вопросов казахстанцев просят направлять информацию на почту службы поддержки мобильных приложений e-Salyq Azamat и e-Salyq Business: support_portal@kgd.minfin.gov.kz.

Ранее в МВД назвали наиболее распространенные в Казахстане способы интернет-мошенничеств, а также напомнили гражданам, как не стать жертвой злоумышленников.

Казахстанцев также предупреждали о мошенничестве с eGov и сервисом 1414 - злоумышленники просят личные данные или оплату несуществующих штрафов.

Недавно мошенники в Сети начали распространять ложную информацию об аресте недвижимого имущества казахстанцев. В Министерстве юстиции рассказали, какие меры в таком случае предпринимать.

Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.