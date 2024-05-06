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Письмо от мошенников на "фирменном бланке КНБ" показали казахстанцам

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Письмо якобы от КНБ
Письмо от мошенников. Фото: instagram.com/polisia_aqtobe/

Жители Актюбинской области стали получать письма на "фирменном бланке КНБ", отправленные мошенниками, а также сообщения о "закрепленном кураторе", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в последнее время участились инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ.

"Злоумышленники посредством мессенджера Telegram просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций с целью задержания мошенников, отправляют официальное письмо на фирменном бланке. Злоумышленники запугивают и угрожают уголовным преследованием в случае отказа в содействии им. Целью мошенников в действительности является незаконное завладение денежными средствами", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Полицейские показали, как выглядит такое письмо. Отметим, что мошенники подписали его именем начальника территориального департамента КНБ РК по Астане Сакена Исабекова, в то время как на самом деле он занимает должность начальника Службы государственной охраны РК.

В письме содержится информация о якобы заведенном уголовном деле по статье "Мошенничество" и ссылка на электронный ресурс gov.kz. Получателя письма уверяют, что произошла "подача сторонних кредитных заявок" и "неоднократные попытки списания личных денежных средств".

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и регламентных работ по отмене кредитов, а также защите денежных средств клиента банковских структур на территории Республики Казахстан. Все следственные действия по сбору доказательной базы проводятся при участии пострадавшего лица", - пишут мошенники.

Они обещают "сохранность личных денежных средств, а также отмену кредитных заявок".

Кроме того, правоохранители опубликовали скриншот, как злоумышленники ведут переписку в мессенджере, заверяя, что за человеком "закрепили куратора из КНБ".

Стражи порядка напомнили, что в рамках исполнения служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.

"При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем обращаться в полицию", - призвали в ведомстве.

Ранее в Комитете национальной безопасности Казахстана сделали заявление из-за участившихся случаев мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники от имени сотрудников КНБ просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций. Таким телефонным звонкам и сообщения верить нельзя.

А в правительстве Казахстана предупредили граждан по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Казахстанцев попросили не доверять недостоверной информации, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096909-pismo-ot-moshennikov-na-firmennom-blanke-knb-pokazali-kazahstancam/

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