КНБ предупредил об опасных звонках и сообщениях

Мошенники все чаще прикрываются именами руководителей силовых структур, обращаясь к казахстанцам и угрожая уголовной ответственностью, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета национальной безопасности, казахстанцам все чаще поступают телефонные звонки или текстовые сообщения якобы от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности.

В таких звонках или сообщениях мошенники излагают просьбы или требования провести в их интересах финансовые и иные операции.

При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности.

Нередко направляются файлы специально изготовленных документов с символикой КНБ (служебное удостоверение, фирменные бланки писем и приказов), подчеркивается в публикации.

Ведомство напоминает, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.

В случае, если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102, рекомендует КНБ.

Напомним, в мае полицейские показали, как выглядит мошенническое письмо на якобы "фирменном бланке КНБ". Такие письма получали жители Актюбинской области.

"Злоумышленники посредством мессенджера Telegram просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций с целью задержания мошенников, отправляют официальное письмо на фирменном бланке. Злоумышленники запугивают и угрожают уголовным преследованием в случае отказа в содействии им. Целью мошенников в действительности является незаконное завладение денежными средствами", - рассказали тогда в ДП области.

Ранее в Комитете национальной безопасности Казахстана также обращались к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества. Аналогично сообщалось, что злоумышленники от имени сотрудников КНБ просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций. Таким телефонным звонкам и сообщения верить нельзя.