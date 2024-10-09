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Нелегал из Африки незаконно трудился в фитнес-клубе Алматы

Опубликовано:

Нелегалы
Нелегалы. Фото: polisia.kz

Трех нелегалов из Африки выявили полицейские Алматы. В ближайшее время их собираются выдворить за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Один из нелегалов трудился в фитнес-центре, остальные двое - в ресторане: один был барменом, а другой - поваром, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Трое иностранных граждан помещены в приемник-распределитель Департамента полиции. В ближайшее время их ожидает выдворение за пределы Казахстана. Также будут приняты меры административного воздействия по отношению к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Вчера в ходе рейдов в Алматы выявили шестерых африканцев и одного гражданина соседнего государства. Они незаконно трудились на частной стройке, в ресторане и автомойке.

В июне в центре южной столицы задержали десятки нелегалов, включая граждан из соседних стран. А перед этим уроженцев Африканского континента выдворили за пределы Казахстана за нарушение миграционного законодательства.

В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172205-nelegal-iz-afriki-nezakonno-trudilsya-v-fitnes-klub-almaty/

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