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Африканцев-нелегалов снова задержали в центре Алматы

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Задержанные мужчины
Задержанные. Фото: polisia.kz

Нелегалы из стран дальнего зарубежья незаконно трудятся на различных объектах мегаполиса - на днях в Алматы задержали несколько десятков иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Подробности рассказал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

"Минувшим днем проведен локальный рейд в центральной части города. Всего задержаны 40 иностранцев, большая часть которых не имеют документы, подтверждающие их личности. По предварительным данным, речь идет о гражданах соседних приграничных государств, а также о гражданах стран африканского континента", - сообщил он.

До полного установления личностей задержанных, они помещены в приемник-распределитель.

После, по его словам, в отношении них будут собраны материалы на предмет нарушения ими миграционного законодательства.

Напомним, в феврале этого года несколько десятков нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы - многие из них были без документов.

В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.

Несколько недель назад миграционной службой Алматы было организовано принудительное выдворение и возвращение на родину трех человек с Африканского континента. "Гости" из Африки нарушили миграционное законодательство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119365-afrikancev-nelegalov-snova-zaderzhali-v-centre-almaty/

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