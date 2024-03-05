"Организовали услуги по массажу": нелегалок из Африки поймали в Астане

Полиция Астаны провела рейды, в ходе которых обнаружила иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Также были выявлены факты оказания интим-услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Как сообщил департамент полиции столицы в Instagram, стражи порядка в Астане провели по городу рейдовые мероприятия. В них задействовали сотрудников миграционной службы, участковых инспекторов полиции, бойцов спецподразделения, сотрудников управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью.

За день отработки по городу установили 119 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. 33 из них поместили в приемник-распределитель для установления личности.

Наряду с этим выявлены 5 фактов оказания интимных услуг – так, например, 2 гражданки с африканского континента арендовали квартиру, где организовали услуги по массажу. По данному факту решается вопрос по выдворению их из страны с закрытием въезда на 5 лет.

На территории мусороперерабатывающего завода полицейские выявили 37 граждан Узбекистана, которые незаконно трудились без разрешения местного исполнительного органа.

На официальном сайте Комитета миграционной службы МВД говорится, что за нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Казахстана в установленные сроки влечет:

в течение трех суток – предупреждение;

свыше трех до истечения пяти суток – штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);

свыше пяти до истечения 10 суток – штраф 15 МРП (55 тыс. тенге).

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, – влечет штраф в 25 МРП (92 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.