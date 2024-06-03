Нелегалов из Африки принудительно выдворили из Казахстана
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"Гости" из Африки были принудительно выдворены из Казахстана - трое африканцев нарушили миграционное законодательство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
В рамках ОПМ "Нелегал" миграционной службой Алматы было организовано принудительное выдворение и возвращение на родину трех человек с Африканского континента, сообщили полицейские.
Заместитель начальника управления миграционной службы ДП города Алматы Геннадий Мен рассказал подробности.
"Данные иностранцы в период пребывания на территории Казахстана нарушили законодательство в сфере миграции населения. В частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", - заявил он.
Напомним, в феврале этого года несколько десятков нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы - многие из них были без документов.
В марте этого года в Астане нелегалок из Африки поймали за оказанием интимных услуг - они организовали массажный салон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111535-nelegalov-iz-afriki-prinuditelno-vydvorili-iz-kazahstana/