Миллиарды тенге заработали казахстанцы на незаконной торговле криптовалютой

Приговором суда двое казахстанцев осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности - обмена криптовалюты на сумму 7 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, законодательно оборот криптовалюты разрешен только в рамках международного финансового центра "Астана" (далее - МФЦА).

Совершение операций (обмен) необеспеченных цифровых активов вне указанной финансовой площадки МФЦА влечет предусмотренную законом ответственность.

"Несмотря на имеющиеся ограничения, определенные физические лица осуществляют обменные операции на крупные суммы без регистрации на площадке МФЦА.

Приговором суда двое лиц осуждены по ст. 214 УК за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Общий незаконный оборот по обмену составил более 7 млрд тенге", - сообщается в публикации.

Прокуратурой столицы в интересах государства подан иск, который решением суда удовлетворен. С осужденных в пользу государства взыскана сумма незаконного дохода в размере 7 млрд тенге.

Всего прокуратурой в гражданском судопроизводстве инициировано 4 иска на сумму 7,9 млрд тенге, которые решениями суда удовлетворены и с ответчиков взысканы суммы причиненного ущерба в полном объеме.

Напомним, в начале декабря в Темиртау выявили факт организации незаконной майнинговой фермы - было изъято 156 единиц оборудования. Проводится досудебное расследование.

В октябре суд по уголовным делам вынес приговор двум жителям столицы за незаконную предпринимательскую деятельность - продажу криптовалюты. Приговором суда обвиняемые были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и осуждены к году лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.

До этого двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, осудили в Шымкенте. Ущерб от их деятельности составил свыше 100 млн. Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества.

Добавим, покупка и торговля криптовалютой могут приносить доход. Но иногда такие операции оборачиваются уголовными делами для казахстанцев. Как получать прибыль и не нарушать закон, читайте здесь.