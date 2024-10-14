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Реальные сроки получили двое казахстанцев за незаконную продажу криптовалюты

Опубликовано:

Тюрьма
Решетка. Иллюстративное фото: Mario Marco/Getty Images

Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор двум жителям столицы за незаконную предпринимательскую деятельность - продажу криптовалюты, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, казахстанцы осуждены за незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Приговор им вынесен сегодня.

Сообщается, что К. и Е. продавали криптовалюту и цифровые активы на платформе Р2Р криптобирж "B." и "By" на общую сумму 468,5 млн тенге.

"Таким образом, подсудимые К. и Е. в группе лиц, в указанный период на территории Астаны осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по реализации цифровых активов, с извлечением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении суда.

При этом сами подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

В суде напомнили, что ст.11 ч.5 Закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории страны запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории МФЦА.

Кроме этого, предоставление услуг P2P торговли с цифровыми активами в рамках тестирования в регуляторной песочнице МФЦА не предусмотрено.

"Компания "T.", имеющая лицензию на площадке МФЦА, отношения к транзакциям глобальной системы платформы "B." не имеет, тем самым транзакции по кошелькам подсудимых проходили без участия МФЦА.

Приговором суда К. и Е. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и осуждены к году лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет", - отмечается в сообщении.

Также, с осужденных взыскана сумма незаконно извлеченного дохода.️ Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Алматы хотел купить криптовалюту и лишился 67 млн тенге. В итоге его осудили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Ранее двух жителей столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты. Сообщалось, что оборот от деятельности астанчан составлял 15 млрд тенге. Кроме того, жителя Астаны приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты.

До этого сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

Ранее эксперты рассказали, за какие операции с криптовалютой казахстанцам может грозить арест. Также мы писали, как распознать фальшивую криптовалюту.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174206-realnye-sroki-poluchili-dvoe-kazahstancev-za-nezakonnuyu-prodazhu-kriptovalyuty/

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