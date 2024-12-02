Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подпольную майнинговую ферму обнаружили в Темиртау

Опубликовано:

Задержание в Темиртау
Задержание. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Темиртау выявили факт организации незаконной майнинговой фермы - было изъято 156 единиц оборудования. Проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, факт организации незаконной майнинговой фермы в Темиртау был выявлен Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области.

Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты.

В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках расследования в соответствии с ч.2 ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

С начала текущего года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге. В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге.

Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.

В ведомстве отметили, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, а также способствует сбоям поставки и дефициту электроэнергии для потребителей и  предпринимателей.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только при наличии соответствующей лицензии.

Напомним, в сентябре в Костанайской области была пресечена деятельность нелегальных майнеров. Сообщалось, что группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии. При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

Весной этого года в Шымкенте была обнаружена подпольная майнинговая ферма. Сотрудники АФМ изъяли свыше 1000 АSIC-майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документацию. Было начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195082-podpolnuyu-mayningovuyu-fermu-obnaruzhili-v-temirtau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie