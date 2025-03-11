"Приехал ради долга": 18-летнего парня осудили за убийство друга в Уральске

В Уральске 18-летний парень предстал перед судом за убийство друга. Причиной раздора стал денежный долг, передает региональное издание "Мой город".

По данным издания, летом прошлого года в местных пабликах появилось объявление о пропаже юноши - 21-летний Жеткерген Жамбылов 27 июня вышел из дома в микрорайоне Строитель и пропал. Родственники сразу же забили тревогу.

Позже тело юноши откопали в сарае. По подозрению в совершении страшного преступления стал его друг - 18-летний Куандык Хайруллин. Ему предъявили обвинение по части 8 статьи 99 "Убийство из корыстных побуждений".

Дело рассматривали присяжные заседатели.

Как рассказал сам Хайруллин, он познакомился с Жамбыловым в январе 2024 году - они вместе работали в одном из супермаркетов Уральска. Молодые люди быстро подружились. Однако позже между ними произошел конфликт из-за кредита, который погибший оформил на себя. Часть полученных денег Жамбылов отдал другу, так как тот обещал вовремя выплачивать заем. Хайруллин не смог вовремя оплачивать.

В день трагедии Жеткерген Жамбылов пришел к Хайруллину домой и начал требовать погашения кредита.

"Он был зол, разговаривал на повышенных тонах, выражался нецензурной бранью. Сказал, что ради долга приехали из поселка. Я пытался его успокоить, позвал позавтракать и попросил дать мне пару недель. В какой-то момент он достал из кармана складной нож и нанес мне два удара в ногу. Потом порезал мне спортивку.

Я испугался, зашел в сарай, взял нож и ударил его в шею, но рана была не глубокой. Он не успокоился, говорил, что я его обманываю. Тогда я ещё несколько раз ударил его ножом в грудь. Жеткерген упал, я стоял в шоковом состоянии. Я понял, что он умер. Взял из дома черные полиэтиленовые пакеты, накрыл тело, выкопал в сарае яму глубиной в метр и в сидячем положении закопал его тело", - рассказал Хайруллин.

Далее, по словам подсудимого, он зашел домой и переоделся. Телефоны погибшего, его наушники и два ножа он выбросил в реку Чаган. Спустя несколько дней к нему начали приходить родственники Жамбылова, полицейские. Всем Хайруллин лгал, что не знает о его местонахождении.

Однако прокурор Дина Изтлеуова попросила отнестись скептически к словам подсудимого. По ее словам, Жамбылов пришел к нему без ножа, а удар, предположительно был нанесен Жамбылову в правое ребро, так как была повреждена задняя часть футболки. Однако точную причину смерти экспертиза установить не смогла, так как за месяц труп почти полностью разложился.

"Мы знаем только то, что нам рассказал сам Хайруллин. О том, что было на самом деле знает только Хайруллин. Даже бывалые сотрудники полиции были в шоке от увиденного. Они буквально по ложечке собирали останки Жеткергена. То, что Жамбылов первым ударил Хайруллина тоже звучит неправдоподобно. После произошедшего он даже не хромал. Об этом сказали свидетели. Я думаю, что у Жеткергена не было никакого ножа. Потерпевшие потеряли сына, брата и родного человека. Они его никогда не увидят. Поэтому, уважаемые присяжные, прошу вас вынести справедливое решение", - сказала Дина Изтлеуова.

Отмечается, что полицейские провели обыск в его доме, однако ни следов преступления, ни сам труп они не нашли. Сам Хайруллин обманывал всех, говоря, что Жамбылов увлекся азартными играми, что у него было много долгов и кредитов и пытался покончить с собой.

Признался Хайруллин лишь тогда, когда все следы привели к нему. Родственники погибшего нашли его старый телефон, в котором сохранилась переписка с подсудимым. Хайруллин в них обещает Жамбылову вернуть долг в ближайшее время. Только тогда подсудимый признался следователю в содеянном.

"Я прошу прощения у родственников Жеткергена. Он умер от моих рук. Приношу свои искренние соболезнования. Мне жаль, что так вышло. Да, я убил его, но не из корыстных побуждений. Так сложились обстоятельства", - сказал Куандык Хайруллин.

Родственники умершего попросили суд назначить подсудимому самое строгое наказание.

Вердиктом присяжных Куандык Хайруллин признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В августе мы сообщали, что пропавшего в конце июня 21-летнего жителя Уральска обнаружили убитым. Подозреваемый в преступлении задержан, его водворили в ИВС.

До этого также пропавшего в Усть-Каменогорске 21-летнего парня обнаружили мертвым. Его тело нашли в протоке реки Иртыш на окраине села Прапорщиково. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

В мае прошлого года в Западно-Казахстанской области нашли мертвым 45-летнего мужчину, пропавшего в середине апреля. Полицейские начали расследование по факту его смерти, но не уточнили, по какой статье ведется следствие.

Недавно в Уральске задержали подозреваемого в убийстве 67-летней горожанки. На след помогли выйти улики, которые обнаружили на месте преступления.