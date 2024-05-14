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Пропавшего мужчину нашли мертвым в ЗКО

Опубликовано:

Мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Glasshouse Images / Getty Images

В Западно-Казахстанской области нашли мертвым 45-летнего мужчину, пропавшего в середине апреля. Полиция возбудила дело, передает "Мой город".

По данным издания, 19 апреля 45-летний казахстанец вышел из дома в селе Жанатан района Байтерек и отправился на собрание с акимом. После этого мужчина вместе с другими сельчанами выпил и поехал отдыхать на природу.

По некоторым данным, перед тем, как уехать на природу, он вместе с остальными отдыхающими заезжал в соседнее село. После этого родственники потеряли с ним связь и обратились в полицию. Начались поиски.

Сестра пропавшего казахстанца рассказала, что его тело обнаружили в реке 26 апреля. По ее словам, он не просто утонул, на нем якобы были признаки насильственной смерти.

Полицейские начали расследование по факту смерти мужчины.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что для определения причины смерти мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.

По какой статье ведут следствие, полицейские не уточнили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099978-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-zko/

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