Соседа подозревают в убийстве жительницы Уральска

В Уральске задержали подозреваемого в убийстве 67-летней горожанки. На след помогли выйти улики, которые обнаружили на месте преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 31 июля в одном из частных домов Уральска нашли тело женщины 1957 года рождения с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции УП Уральска.

В ходе тщательного осмотра места происшествия в одной из комнат криминалист обнаружил и изъял улики.

"При проверке по криминалистическим учетам они совпали с данными человека, который уже имелся в базе данных. Им оказался 28-летний житель Уральска, который проживал по соседству с погибшей", - уточнили в МВД.

Также с места происшествия изъяли другие вещественные доказательства. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Ведется следствие.

Добавим, что по ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в пропавшего в Уральске 21-летнего парня нашли убитым. Молодой человек вышел из дома и не вернулся 27 июня. Выяснилось, что он стал жертвой преступления. Полиция задержала подозреваемого.