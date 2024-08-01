Пропавшего месяц назад в Уральске 21-летнего парня нашли убитым
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Пропавшего в конце июня 21-летнего жителя Уральска обнаружили убитым. Подозреваемый в преступлении задержан, его водворили в ИВС, передает "Мой город".
Жеткерген Жамбулов пропал 27 июня. Утром того дня молодой человек вышел из дома в микрорайоне Строитель. После этого его никто не видел. Родственники написали заявление в полицию, поисками пропавшего занялись стражи порядка.
Как выяснилось, Жеткерген Жамбулов стал жертвой преступления.
В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что парня убили. По подозрению в преступлении задержан житель района Байтерек. Его водворили в изолятор временного содержания. Полицейские проводят следственные действия.
Подробности страшного преступления правоохранители раскрывать не стали.
Также пропавшего в Усть-Каменогорске 21-летнего парня обнаружили мертвым. Его тело нашли в протоке реки Иртыш на окраине села Прапорщиково. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.
В мае в Западно-Казахстанской области нашли мертвым 45-летнего мужчину, пропавшего в середине апреля. Полицейские начали расследование по факту его смерти, но не уточнили, по какой статье ведется следствие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143095-propavshego-mesyac-nazad-v-uralske-21-letnego-parnya-nashli-ubitym/