Пропавшего месяц назад в Уральске 21-летнего парня нашли убитым

Пропавшего в конце июня 21-летнего жителя Уральска обнаружили убитым. Подозреваемый в преступлении задержан, его водворили в ИВС, передает "Мой город".

Жеткерген Жамбулов пропал 27 июня. Утром того дня молодой человек вышел из дома в микрорайоне Строитель. После этого его никто не видел. Родственники написали заявление в полицию, поисками пропавшего занялись стражи порядка.

Как выяснилось, Жеткерген Жамбулов стал жертвой преступления.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что парня убили. По подозрению в преступлении задержан житель района Байтерек. Его водворили в изолятор временного содержания. Полицейские проводят следственные действия.

Подробности страшного преступления правоохранители раскрывать не стали.

Также пропавшего в Усть-Каменогорске 21-летнего парня обнаружили мертвым. Его тело нашли в протоке реки Иртыш на окраине села Прапорщиково. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

В мае в Западно-Казахстанской области нашли мертвым 45-летнего мужчину, пропавшего в середине апреля. Полицейские начали расследование по факту его смерти, но не уточнили, по какой статье ведется следствие.