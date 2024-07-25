Пропавший в середине мая 21-летний парень найден мертвым в ВКО

Пропавшего в Усть-Каменогорске 21-летнего парня нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры. Информацию подтвердили в ДП Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

По информации волонтеров, 21-летний Жандос Баянов пропал 15 мая этого года в районе АДК в Усть-Каменогорске. К сожалению, позже он был найден мертвым.

Как рассказали в ДП Восточно-Казахстанской области, в полицию поступило сообщение, что в протоке реки Иртыш на окраине села Прапорщиково обнаружено тело ранее без вести пропавшего парня без видимых телесных повреждений.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно стало известно, что мужчину, пропавшего в Кызылорде, обнаружили мертвым. Сообщалось, что 20 июля он вышел из областной больницы, где работал, и исчез. Его тело нашли через три дня. В целях установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в апреле пропавшего рыбака нашли мертвым в Темиртау. Его искали более 20 дней. Тело было обнаружено в районе первой береговой насосной станции Самаркандского водохранилища.