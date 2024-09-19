"Перед всей Астаной будет извиняться": конфликт водителей на проезжей части попал на видео

В Астане очевидцы засняли на видео конфликт двух водителей на проезжей части. Одного из водителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте "Аstana_pokazhet" опубликовали видео с конфликтом на проезжей части в столице страны. На кадрах видно, как мужчина стоит около чужой машины и что-то эмоционально говорит. Через некоторое время водитель другого автомобиля выходит из машины и о чем-то говорит с пассажиром Kia. Все это время им сигналят другие водители, так как из-за конфликта им было неудобно ехать.

"Кому он что докажет? Вечером перед всей Астаной будет извиняться", - говорит голос за кадром.

Публикацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"Водитель автомашины марки Kia привлечен к административной ответственности за умышленное создание препятствий для движения транспортных средств и нарушения правил маневрирования. Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера о соблюдении ПДД на дороге", - сообщили в ДП.

На прошлой неделе два водителя в Астане устроили драку прямо на проезжей части из-за того, что не поделили дорогу. Драку на видео также сняли очевидцы.

До этого в Астане водители также не поделили проезжую часть и подрались, после чего попали под суд. Оба были арестованы на 5 суток.

Также сообщалось, что Мангистауской области драка водителей прямо на дороге попала на видео и была выложена в Сеть. В полиции прокомментировали кадры.

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