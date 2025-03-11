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Видео разборок подростков выложили в Сеть: в полиции ВКО отреагировали на инцидент

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Избиение
Буллинг. Иллюстративное фото: mrohana/Getty Images

В Сети опубликовано видео с участием подростков, где происходит конфликт между ними, позже переросший в рукоприкладство. На видео отреагировали в ДП ВКО, передает NUR.KZ.

Видео конфликта между, предположительно, несовершеннолетними опубликовано в Instagram-паблике sueta.vko. На кадрах - конфликт с участием нескольких подростков, двоих из которых периодически бьют.

Судя по посту под видео, действие происходит в поселке Герасимовка в 5 км от Усть-Каменогорска.

На видео отреагировали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. Оказалось, что инцидент имел место в 2023 году.

"В полицию каких-либо обращений не поступало. В настоящее время указанный факт официально зарегистрирован в полиции. Все участники конфликта установлены. Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями, с которыми проведена профилактическая беседа.

Материалы направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Виновные поставлены на учет для дальнейшей профилактической работы", - отмечается в комментарии ведомства.

Напомним, в феврале резонансный случай произошел в Семее. В Сети распространились кадры, на которых группа подростков жестоко избивает сверстника. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

В Управлении образования области Абай сообщили о принятых мерах в отношении руководства школ в связи с избиением ребенка - был уволен директор школы.

Неравнодушные казахстанцы помогли деньгами мальчику из Семея, над которым издевались сверстники. Люди собрали для семьи ребенка 24 млн тенге.

Также ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков, предположительно, избивает девочку. На инцидент отреагировали в полиции Алматы.

В начале марта сообщалось, что подростка жестоко избили в Актау. По словам его матери, инцидент произошел 24 февраля в районе одной из школ. Сына выманили во двор трое несовершеннолетних и напали, сейчас он в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226902-konflikt-podrostkov-s-rukoprikladstvom-popal-na-video-v-vko/