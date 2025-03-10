Подозреваемых в распространении запрещенной литературы задержали на юге Казахстана

В Туркестанской области задержали группу местных жителей, которых подозревают в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, в регионе пресечена преступная деятельность группы религиозных радикалов из числа жителей Мактааральского района.

"Подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий.

Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими", - сообщили в МВД.

Отмечается, что в ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства. Предполагаемые лидеры группы с санкции суда арестованы.

"Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний", - добавили в ведомстве.

В прошлом месяце в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов.

В январе этого года сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в Астане и Косшы Акмолинской области задержали 4 казахстанцев, подозреваемых в экстремизме.

Также в январе в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность предполагаемых религиозных радикалов.

Кроме того, мы писали, что в 2024 году МВД выявлено 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях.