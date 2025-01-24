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КНБ: Членов экстремисткой группы задержали в Астане и Косшы (фото)

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Задержание подозреваемого
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в Астане и Косшы Акмолинской области задержали 4 казахстанцев, подозреваемых в экстремизме, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

Как сообщается в Telegram-канале Комитета нацбезопасности Казахстана, задержанных подозревают в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.

В ходе обысков по местам жительства правоохранители изъяли религиозные материалы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса, проинформировали в ведомстве.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – добавили в комитете.

Отметим, что согласно статье 256 Уголовного кодекса РК, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.

При этом те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно статье 405 УК РК, организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, наказывается штрафом в размере до 6 тыс. МРП (22 млн тенге) показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, с выдворением за пределы РК иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 

А согласно статье 259 УК РК, вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность предполагаемых религиозных радикалов. Под стражу взяты трое подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.

А в ноябре сообщалось, что сотрудники КНБ провели спецоперацию в Алматы, Алматинской области и области Ұлытау и задержали пятерых граждан Казахстана, подозреваемых в организации религиозно-экстремистской деятельности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214771-knb-chelnov-ekstremistkoy-gruppy-zaderzhali-v-astane-i-kosshy/

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