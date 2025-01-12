МВД: 85 экстремистских преступлений было раскрыто в Казахстане в 2024 году

В 2024 году МВД выявлено 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях, передает NUR.KZ.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в 2024 году подразделениями по противодействию экстремизму МВД выявлено 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях.

В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности уже привлечены 44 человека.

Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал.

Пресечена деятельность 18 преступных групп, у которых изъято 50 единиц оружия и более 10 кг наркотиков.

За нарушения в сфере религиозных отношений и распространение запрещенных материалов 390 человек привлечены к административной ответственности.

Особое внимание уделено обеспечению защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. В течение года проверено состояние мер безопасности на 9930 объектах, по результатам внесено 3581 предписание об устранении нарушений и составлено 1244 административных протокола.

Напомним, ранее также сообщалось, что 10 января полицейские Жамбылской области задержали 11 человек, которые, по версии правоохранителей, состояли в радикальной религиозной группе.

Осенью прошлого года жительницу Мангистауской области признали виновной в разжигании социальной и национальной розни через TikTok. Ей назначили наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

А жителя Шымкента осудили на 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма через социальные сети и призывы граждан к джихаду.