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МВД: 85 экстремистских преступлений было раскрыто в Казахстане в 2024 году

Опубликовано:

Полицейская фуражка лежит на столе
Фуражка полицейского. Иллюстративное фото: polisia.kz

В 2024 году МВД выявлено 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях, передает NUR.KZ.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в 2024 году подразделениями по противодействию экстремизму МВД выявлено 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях.

В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности уже привлечены 44 человека.

Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал.

Пресечена деятельность 18 преступных групп, у которых изъято 50 единиц оружия и более 10 кг наркотиков.

За нарушения в сфере религиозных отношений и распространение запрещенных материалов 390 человек привлечены к административной ответственности.

Особое внимание уделено обеспечению защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. В течение года проверено состояние мер безопасности на 9930 объектах, по результатам внесено 3581 предписание об устранении нарушений и составлено 1244 административных протокола.

Напомним, ранее также сообщалось, что 10 января полицейские Жамбылской области задержали 11 человек, которые, по версии правоохранителей, состояли в радикальной религиозной группе.

Осенью прошлого года жительницу Мангистауской области признали виновной в разжигании социальной и национальной розни через TikTok. Ей назначили наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

А жителя Шымкента осудили на 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма через социальные сети и призывы граждан к джихаду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210780-mvd-85-ekstremistskih-prestupleniy-bylo-raskryto-v-kazahstane-v-2024-godu/

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