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КНБ провел задержания на юге Казахстана (видео)

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Задержание КНБ
Задержание. Кадр из видео: gov.kz

17 февраля КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана.

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в КНБ.

Добавим, что согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221640-knb-provel-zaderzhaniya-na-yuge-kazahstana-video/