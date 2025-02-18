КНБ провел задержания на юге Казахстана (видео)

17 февраля КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана.

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в КНБ.

Добавим, что согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.