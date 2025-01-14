КНБ провел спецоперацию в Алматы и двух регионах Казахстана (видео)

В январе 2025 года в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность предполагаемых религиозных радикалов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, операцию провели КНБ совместно с полицией и при координации органов прокуратуры.

Были взяты под стражу трое подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.

Задержание. Фото: gov.kz

Двое фигурантов ранее уже были судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

"Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии", - уточнили в КНБ.

Задержание. Фото: gov.kz

Задержание. Фото: gov.kz

В ходе следственных действий по местам проживания задержанных изъяли религиозную литературу и иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по ст.256 УК РК.

Отметим, что по ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.