Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

КНБ провел спецоперацию в Алматы и двух регионах Казахстана (видео)

Опубликовано:

КНБ провел задержание
Задержание. Фото: gov.kz

В январе 2025 года в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность предполагаемых религиозных радикалов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, операцию провели КНБ совместно с полицией и при координации органов прокуратуры.

Были взяты под стражу трое подозреваемых в пропаганде терроризма, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.

Задержание подозреваемого в пропаганде терроризма
Задержание. Фото: gov.kz

Двое фигурантов ранее уже были судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

"Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии", - уточнили в КНБ.

Задержание подозреваемого в пропаганде терроризма
Задержание. Фото: gov.kz

Задержанный по подозрению в пропаганде терроризма
Задержание. Фото: gov.kz

В ходе следственных действий по местам проживания задержанных изъяли религиозную литературу и иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по ст.256 УК РК.

Отметим, что по ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211407-knb-provel-specoperaciyu-v-almaty-i-dvuh-regionah-kazahstana-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie