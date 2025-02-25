Подростки избили школьника в Семее: комиссия рекомендовала лишить родительских прав трех родителей

На заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних рассмотрен инцидент в Семее с участием группы подростков, избивших мальчика, передает NUR.KZ.

О ходе заседания и принятых решениях корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции области Абай. Отмечается, что в отношении правонарушителей начато досудебное расследование.

"По результатам рассмотрения принято решение о рекомендации направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции.

Комиссией вынесена рекомендация о лишении родительских прав в отношении трех родителей, а также прекращение опекунство над двумя детьми в отношении одного представителя.

Все материалы переданы в суд, где будет принято окончательное решение. Суд по делам несовершеннолетних определит сроки пребывания подростков в специализированном учреждении и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Напомним, вчера, 24 февраля, в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Сегодня детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что случай обсудили на встрече с акимом области. Как выяснилось, один из родителей участников избиения состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.