Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подростки избили школьника в Семее: комиссия рекомендовала лишить родительских прав трех родителей

Опубликовано:

Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: ridvan_celik / Getty Images

На заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних рассмотрен инцидент в Семее с участием группы подростков, избивших мальчика, передает NUR.KZ.

О ходе заседания и принятых решениях корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции области Абай. Отмечается, что в отношении правонарушителей начато досудебное расследование.

"По результатам рассмотрения принято решение о рекомендации направлении всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции.

Комиссией вынесена рекомендация о лишении родительских прав в отношении трех родителей, а также прекращение опекунство над двумя детьми в отношении одного представителя.

Все материалы переданы в суд, где будет принято окончательное решение. Суд по делам несовершеннолетних определит сроки пребывания подростков в специализированном учреждении и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

Напомним, вчера, 24 февраля, в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Сегодня детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что случай обсудили на встрече с акимом области. Как выяснилось, один из родителей участников избиения состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223677-izbienie-shkolnika-v-semee-komissiya-rekomendovala-lishit-roditelskih-prav-treh-roditeley/