15 млн за взятку в 250 тыс. тенге: сумму штрафа пытался оспорить осужденный чиновник
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Экс-сотрудник управления контроля и качества городской среды Астаны пытался снизить наложенный на него ранее штраф в 15 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.
В Telegram-канале судов Астаны рассказали об итогах апелляционной жалобы, поданной Т., с просьбой снизить назначенную сумму штрафа.
Сообщается, что 24 октября этого года Т., работавший главным специалистом отдела трудовых отношений управления контроля и качества городской среды акимата Астаны, был осужден за получение взятки и незаконное приобретение и хранение без цели сбыта аналога психотропного вещества меткатинона (эфедрона) в крупном размере. Ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 млн тенге по совокупности правонарушений.
Кроме того, тогда был осужден директор ТОО "М" Г. за дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 6,6 млн тенге.
Обоим осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения прав занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
"Судом установлено, что Т., являясь главным специалистом отдела трудовых отношений - государственным инспектором труда ГУ, получил от директора ТОО "М" Г. взятку в виде денег в сумме 250 тыс. тенге за непроведение проверки в отношении ТОО и непривлечение к ответственности по жалобе бывшего работника ТОО.
Данная жалоба поступила к Т., который после получения денежных средств на банковский счет через бухгалтера ТОО предоставил ответ заявителю об отказе в удовлетворении его жалобы, без проведения соответствующей проверки.
Также в июле 2024 года Т. в Астане незаконно приобрел аналог психотропного вещества меткатинона (эфедрона) весом 0,08 грамм (крупный размер), который незаконно хранил при себе без цели сбыта.
Не согласившись с приговором в части наказания, адвокат осужденного Т. подал апелляционную жалобу и просил снизить назначенную сумму штрафа", - рассказали в суде.
Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны приговор суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
Добавим, что санкция пункта 2 статьи 366 УК РК, то есть получение взятки, наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Несколько дней назад в Костанае вынесли приговор по коррупционному делу. Председателя Комитета госинспекции Минсельхоза Дархана Абдикаримова приговорили к лишению свободы.
В ноябре этого года В Акмолинской области осудили начальника исправительного учреждения. Его обвиняли в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО.
Также в ноябре в ЗКО главного специалиста одного из управлений осудили за мошенничество, приговорив к штрафу в 5 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197922-15-mln-za-vzyatku-v-250-tys-tenge-summu-shtrafa-pytalsya-osporit-osuzhdennyy-chinovnik/